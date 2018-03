I morgentimerne blev fem personer ifølge Sydøstjyllands Politi kvæstet ved de i alt tre uheld, som var skyld i, at Lillebæltsbroen mandag morgen og formiddag var helt spærret.

Klokken 09:58 skrev Vejdirektoratet på Twitter, at det vestgående spor fra Fyn mod Fredericia var genåbnet. Det er ikke oplyst, hvor alvorlige personskaderne er.

- Uheldene er sket i det østgående spor, men vi bruger det vestgående til at sikre, at redningsmandskabet kan arbejde. Vi har i alt fire indsatsledere fra os og fra Fyn på stedet, samt mandskab fra TrekantBrand og flere ambulancer, oplyste vagtchef Jørgen Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi tidligere mandag.

Først forventede Vejdirektoratet at åbne broen klokken 9:30, men klokken 10:28 skrev de på Twitter, at man først forventer at åbne for trafik klokken 13. Ifølge politiet skal 15-20 køretøjer flyttes, blandt dem tre lastbiler. Istedet skal bilister benytte Den Gamle Lillebæltsbro.

Årsagen til uheldene er ifølge vagtchefen kombinationen af stærk tåge, og at bilisterne kører for stærkt og for tæt.

- Det ser vi desværre alt for tit, og det er også det, der er sket til morgen, siger Jørgen Lindhard.

Opdateres..