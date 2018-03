Søndersø viste kun i perioder lidt nåde over for de sønderjyske gæster fra Tinglev Lundtoft Sydstjernen. Efter en åbningsføring på ikke mindre end 8-0 til Søndersø gik der lidt feriehåndbold i den og gæsterne kom på 13-10 i det 24. minut. Men med 16-11 ved pausen var sejrskursen sat for et skarpt Søndersø-hold, som efter pausen nød godt af ikke mindst fløjene, som lagde et godt tryk. Mark Bojer og Søren Thomsen kom således på hhv. 6 og 5 mål mens Martin Skov scorede 3 mål. Mads Grønmar kom på 4 mål, stregspiller Nicolai Justensen og venstrebacken Jannik Fürsterling scorede hver 3 mål.

-Og så stod Jens Storgaard en suveræn kamp med en redningsprocent på 58, roste Søndersøtræner Dennis Vesterskov den tidligere Otterup-keeper, som er blomstret i Søndersø.

Mod slutningen forsøgte sønderjyderne med et offensivt 3-3 forsvar, men det blev straffet effektivt af et 7 mod 6 angreb og Søndersø kunne lukke ved 32-20.

Søndersø er for længst gået i sekkerhed.

-Jeg tænker kun på, hvad vi kan nå i toppen. Jeg håber vi kan nå en 3.- eller 4.-plads, slog Dennis Vesterskov fast.

AR