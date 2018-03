Søndagens topopgør i den bedste græske fodboldrække mellem Paok Thessaloniki og AEK Athen blev søndag afbrudt, da hjemmeholdets ejer pludselig gik på banen med en pistol.

Dramaet udspillede sig i kampens 90. minut, efter at et mål af Paok blev underkendt for offside.

Det udløste voldsomme protester fra hjemmeholdet, hvilket fik Athens spillere til at forlade banen.

Athen klagede efter kampen over, at ejeren hos Paok, Ivan Savvidis, under protesterne havde medbragt en pistol på banen.

Ifølge udeholdet truede hjemmeholdets tekniske direktør, Lubos Michel, dommeren med ordene "du er færdig".

Dommeren omstødte på banen sin beslutning og godkendte målet til 1-0. Hjemmeholdet kunne med en sejr overtage førstepladsen i den græske Superliga fra netop AEK Athen.

Efter postyret på banen forsøgte dommeren at få Athen-spillerne til at genoptage kampen. Det nægtede de dog på grund af sikkerhedshensyn.

Udeholdet klagede desuden over, at Savvidis havde overfaldet en af Athens direktører.

Savvidis havde bedt sine spillere om at gå i omklædningsrummet i protest mod dommerens beslutning om at underkende målet.

Det nægtede holdets portugisiske anfører, Vieirinha, dog.

Kampens dommer, Giorgos Kominos, skal nu aflevere en rapport til det græske fodboldforbund. Herefter skal der tages stilling til, om et af holdene eller individuelle personer skal straffes.