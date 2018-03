Dyrenes Beskyttelse betegner det som ulovligt, men Anne Albjerg mener, at det har været forsvarligt at lade Piv overleve og leve i naturskønne omgivelser.

Sydfyn: Et ægtepar på Sydfyn reddede sidste år et lille rådyrs liv, efter at moderen var blevet kørt ihjel af en bil. Parret gav både rålammet mad og husly, og i dag går dyret, som har fået navnet "Piv", hjemmevant rundt i stuerne, sover i en hundekurv, håndfodres og leger med både hunden Tina og barnebarnet Mikkel.

Det sydfynske ægtepar ved godt, at det ikke var helt lovligt at redde rålammet:

- Der er sikkert nogen, der mener, at det, vi har gjort, er dyreetisk forkert og ulovligt. Vi ved også godt, at det kan være problematisk at tage sig af et vildt dyr og gøre det tamt, men vi kunne simpelthen ikke nænne at aflive det lille rålam, da vi fandt det - og det er vel meget menneskeligt, siger Anne Albjerg, som aldrig ville kunne acceptere, hvis mennesker tog et vildt dyr ind og lod det leve på få kvadratmeter.

Når du ser et rålam Medmindre et rålam er tydeligt såret, bør du altid lade det være og helst bevæge dig væk fra det, så moren kan komme til sin unge.



Hvis et rålam går og kalder, så er den bedste løsning at gå langt væk fra ungen, så moren kan komme til sin unge.



Finder du et rålam, der er tydeligt såret, eller er du i tvivl om, hvorvidt ungen er i nød, så bør du kontakte Dyrenes Vagtcentral 1812 for vejledning.



Kilde: Dyrenes Beskyttelse

- Vi er landmænd, har arbejdet med dyr og haft husdyr i en årrække, så vi har en vis erfaring med dyr. Desuden har vi vores aflukke på 500 kvadratmeter, hvor Piv hver dag har fået frisk luft - og udenfor vores vinduer har vi flere tønder land, hvor Piv nu lærer at begå sig i naturen.

- Så vi har ment, at det har været forsvarligt at lade hende leve og overleve hos os, og så må vi bare håbe, at hun får sig en fremtid ude i naturen, siger Anne Albjerg.