En scoring i det 94. minut af Michy Batshuayi gav Dortmund en 3-2-sejr hjemme over Frankfurt i Bundesligaen.

Michy Batshuayi har været en gevinst for Borussia Dortmund siden skiftet fra Chelsea i januar.

Lejesvenden markerede sig igen søndag, da han blev sendt på banen for Dortmund efter lidt over en time i hjemmesejren på 3-2 over Frankurt.

Første scorede den Chelsea-ejede angriber til 2-1, men da Frankfurt udlignede i overtiden, var det op ad bakke for Dortmund.

Batshuayi slog dog til igen fire minutter inde i overtiden, da han hamrede sejren i hus med sin femte ligascoring for Dortmund.

Resultatet betyder, at Dortmund tog tredjepladsen med 45 point, mens Frankfurt blev på 42 point på femtepladsen.

Opgøret blev målmæssigt sparket i gang med et selvmål, da Marco Russ var uheldig at sparke bolden i eget net efter 12 minutter for Frankfurt.

1-0-føringen holdt frem til et kvarter før tid, da gæsternes Luka Jovic headede Frankfurt på 1-1.

Da var Batshuayi sendt på banen, og belgieren blev spillet fri foran mål to minutter senere og bragede Dortmund på sejrskurs med scoringen til 2-1.

Frankfurt slog dog tilbage et minut inde i overtiden, da Danny Blum udlignede.

Så havde de fleste indstillet sig på uafgjort, men i det 94. minut tæmmede Batshuayi bolden i feltet, drejede rundt og bragede den i nettet til 3-2.

RB Leipzig fik ude 0-0 mod Stuttgart i et opgør, hvor Yussuf Poulsen fik lidt over den første time på banen.

Herefter lod den danske landsholdsspiller sig udskifte med svenske Emil Forsberg.

Det ene point betyder, at Leipzig ligger på sjettepladsen med 40 point.