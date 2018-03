Brøndby mistede et skridt i mesterskabskampen, da topholdet søndag aften måtte nøjes med 1-1 ude mod AC Horsens i Alka Superligaen.

Brøndbys Kamil Wilczek og Horsens Simon Okosun stod for de to scoringer.

Det uafgjorte resultat betyder, at Horsens nu har to point ned til Hobro på syvendepladsen, mens Brøndby igen er á point med FC Midtjylland på førstepladsen efter 25 spillerunder.

Der resterer én spillerunde af grundspillet.

Brøndby dominerede kampens første halvdel, hvor udeholdet var meget på bolden og skabte flere gode muligheder.

Efter pausen kom Horsens bedre med takket være hård fight.

Brøndby begyndte kampen bedst, og var også første hold til for alvor at blive farlige. Kasper Fisker stod for muligheden, da han testede Jesse Joronen fra tæt hold.

Horsens derimod havde svært ved at true Brøndby-målet i første halvleg.

Fraværet af Kjartan Finnbogason betød mangel på fysisk styrke, og Brøndby-forsvaret havde nemt ved at lukke ned for de vævre Horsens-angribere.

Ikke længe før pausen bragte Brøndby sig i front. Efter forarbejde fra Hany Mukhtar og Teemu Pukki kunne Kamil Wilczek sparke bolden fladt ind.

Horsens åbnede anden halvleg anderledes godt, og hjemmeholdet skulle kun bruge to minutter på at bringe balance i regnskabet.

Simon Okosun kunne ganske umarkeret heade et hjørnespark i nettet.

Efter udligningen kom Horsens bedre med i kampen, og Oliver Drost var med 20 minutter igen tæt på at sikre Horsens alle tre point, da han slap igennem Brøndby-forsvaret, men gæsternes målmand, Frederik Rønnow, reddede flot.

Ingen af de to hold formåede at lægge et afgørende tryk i slutminutterne, og derfor sluttede kampen 1-1.

Den sidste runde i Alka Superligaens grundspil byder for Horsens på en tur til Lyngby. Brøndby møder på hjemmebane Hobro.