Emil Jakobsen & Co. kørte over bundholdet TM Tønder Håndbold i de sidste 30 minutter efter en tøvende første halvleg. Fynboerne er nu reelt sikre på at få to point med til slutspillet og kan bare håbe, at Skjern Håndbold træder ved siden af i en af de tre sidste runder.

Håndbold: Den tætte hal og det intense publikum hos TM Tønder Håndbold er frygtet af mange spillere i ligaen. Det pres, publikum lægger på udeholdets spillere, kan få selv den bedste veteran til at ryste på hånden. Men ikke GOG's venstre fløj, Emil Jakobsen - bare 20 år. Efter at Lasse Møller havde brændt det første straffekast for GOG i Tønder i det ottende minut, tog Emil Jakobsen over og scorede sikkert på opgørets seks efterfølgende straffekast. Og med i alt 10 mål blev Jakobsen topscorer hos fynboerne i storsejren på 36-24. TM Tønder Håndbold- GOG 24-36 (12-14) Ligaen, herrerKampens gang: 2-1, 4-2, 5-5, 8-8, 10-11, (12-14), 14-16, 15-18, 16-22, 18-27, 19-30, 24-36.



Mål: Tønder: Rune Schrøder 4, Martin Kærgaard 3, Lasse Hamann-Boeriths 3, Jesper Redlefsen 3, Ulrik Eggert 3, Thomas Clausen 2, Rolf Ravn 2, Kristian Stoklund Larsen 2 (2), Hans Martin Asmussen 1, Emil Bergholt 1. GOG: Emil Jakobsen 10 (6), Lasse Møller 7, Henrik Jakobsen 4, Frederik Clausen 4, Lars Hald 3, Niclas Kirkeløkke 3, Mark Strandgaard 2, Frederik Bo Andersen 2, Magnus Jøndal 1.



Bedste spiller: Tønder: Lasse Hamann-Boeriths. GOG: Lasse Møller.



Udvisninger: Tønder: 4. GOG: 3.



Dommere: Michael Gunnar Skjøth Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen - præstation ok.



Tilskuere: 1086.



GOG's næste kamp: Tirsdag den 13. marts, kl 20.00: SH Svendborg (2. division)-GOG (liga) - pokalturneringen 5. runde.



Bemærkninger: To halvlege som dag og nat. - Jeg skød altid straffe som ungdomsspiller. Jeg elsker at skyde straffe, konstaterede fløjen kort efter opgøret. - Du mærkede ikke presset fra publikum? - Der var måske lige en ekstra sommerfugl i maven, men jeg er ved at være vant til det. Emil Jakobsen er inde i en stor stime for GOG, Så stor, at han for øjeblikket er mindst ligemand med det normale førstevalg på venstre fløj, norske Magnus Jøndal, der i næste sæson fortsætter karrieren i SG Flensburg Handewiit. - Jeg kører bare på. Det er sjovt at spille håndbold, og jeg tager den spilletid, jeg får, lød det fra Jakobsen. - Det er fornøjelse at følge både Emil og unge Frederik (Frederik Bo Andersen, red.) på den modsatte fløj, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen, der har skrevet kontrakt med begge spillere.

Mere vil have mere

Med sejren har GOG i realiteten nået sit mål for grundspillet fra før sæsonen, nemlig at komme over i slutspillet med maksimum, to point. Fynboerne skal i teorien bruge to point mere i grundspillet, men de kommer garanti i kampen i Gudme 21. marts mod økonomisk kriseramte HC Midtjylland, der har mistet så mange spillere, at klubben reelt ikke længere stiller med et ligahold. Men direktør Jørgensen regner da med, at de to point kommer i hus allerede på lørdag hjemme mod Århus Håndbold. I øvrigt vil mere have mere. Som Kasper Jørgensen tilføjer: - Nu skal vi bare lige have Skjern til at fejle i en af de tre sidste runder. GOG er nemlig atter kun et point efter vestjyderne i toppen af grundspillet. Førstepladsen udløser en plads i næste sæsons Champions League samt hjemmebanefordel i både DM-semifinale og DM-finale. Bo Spellerberg & Co. fra KIF Kolding København var lige ved at knække Skjern, lørdag, men topholdet fik en sejr på et enkelt mål hevet i land i sidste øjeblik. Og nu er det svært at se vestjyderne fejle i et af de tre sidste opgør - Sønderjyske (ude), Tønder (hjemme) og HC Midtjylland (ude).

GOG er bare et bedre hold