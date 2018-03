Pendlere

Dansk Industri kræver bedre motorveje og kollektiv trafik for at sikre nødvendig arbejdskraft. Og frem for alt et bredt forlig om en masterplan.

- De fleste danskere er indstillet på at bruge en time om dagen på transport til og fra arbejde. Men tiden stiger, og noget kan forklares med længere afstande, og at det tager længere tid at køre ad E20 og E45. Man bliver ramt af den manglende fremkommelighed, konstaterer Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri.

Den friske undersøgelse fra analysefirmaet Kraka viser også, at kvinderne haler ind på mændene, så mænd i dag pendler 43 procent længere end kvinder - for 10 år siden var det 49 procent længere end kvinderne - så mænd i gennemsnit pendler 50 kilometer om dagen, mens tallet for kvinder er 35.

- Vi ser en stigende tendens til, at man lukker motorvejen ned, og normaliseringen tager længere tid. Et uheld tidligt over frokost sætter sig i myldretiden, det går fra slemt til værre, og bilisterne søger ud og belaster parallelvejene, som ikke er til stor og tung trafik. Med bopæl i Fredericia og job i Odense bliver man ramt af mange biler og en ulykke som i sidste uge, siger Michael Svane.

Arbejdsgiverorganisationen har bestilt analysen for at sætte infrastrukturen på den politiske dagsorden. Michael Svane hæfter sig ved de mange uheld på motorvejen over Fyn og trængslen ned gennem Østjylland.

- Virksomhederne står på en brændende platform for at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Folk pendler længere og bruger mere tid på transport, og efterspørgslen på arbejdskraft stiger. Analysen viser, at folk bliver boende, men kører lidt længere, og i Jylland og på Fyn vælger de at bruge bilen, siger Michael Svane.

- Størstedelen af tabet sker på vejene, så det er naturligt, at noget skal ske her. Men i en by som Odense kan skinnebårne muligheder kan løse problemet med at komme frem, siger Michael Svane.

Ifølge en undersøgelse fra december koster dårlig infrastruktur det danske samfund 22,5 milliarder kroner om året i tabt effektivitet med længere tid bag rattet eller i bus og tog. Togdriften står for 2,5 milliarder kroner af beløbet, og det viser ifølge Dansk Industri behovet for at bedre vilkår til bilister.

- Busser spiller en rolle for unge mennesker. Vi undersøgte i efteråret betjeningen af erhvervsområder med kollektiv bustrafik, og der er bestemte steder på Fyn, hvor vi kunne have bedre dækning. Odense og Aarhus har fået letbane, men trafikken med tog mellem øst og vest i Danmark kan i kombination med fjernbusser aflaste vejnettet, siger Michael Svane.

Dansk Industri opfordrer partierne i Folketinget til at lave en samlet plan for investeringer i motorvejsnettet og den kollektive trafik frem til 2030.

- Vi har tre ønsker til politikerne: En samlet plan over investeringer for motorvejsnettet, flere penge til investeringer og en fælles forligskreds. Vi har i dag flere konkurrerende forligskredse, og vi vil gerne derhen, hvor vi står fælles om vores infrastruktur og ikke slås om enten privat eller kollektiv trafik. Vi står med en brændende platform for at få fastholdt og tiltrukket den nødvendige arbejdskraft, og der er viljen og muligheden for at pendle helt afgørende, siger Michael Svane.

Trafikforskere påpeger, at mere asfalt ikke nødvendigvis løser problemerne med forstoppelse på motorvejene, men ifølge Michael Svane er det afgørende at få bedre forhold her.

- Det handler om trafiksystemet generelt, men vi er nødt til at investere, hvor behovet er. Samfundsøkonomisk vil det være umuligt at dække pendlernes behov i Jylland. Det er alt for dyrt, og bilen er kommet for at blive og vil fremover være grundlaget for danskernes pendling og mobilitet, konstaterer Michael Svane.