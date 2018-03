Musik

Country-pop-duoen Hush er efter syv års pause tilbage med deres nye album "Sand". For sangeren Dorthe Gerlach og guitaristen Michael Hartmann har det været vigtigt at give plads til livet i stedet for at forcere musikken.

Comeback: Han står med ryggen til i sine forældres tomme stue for sidste gang. Barndomshjemmet er ved at være ryddet, og i rummet ved siden af bliver der holdt loppemarked over de sidste ting i hjemmet.

- Folk kommer forbi for at se, om de kan gøre et godt fund, og man står selv og har nogle andre følelser i det, fordi man ved, at det er sidste gang, man står her. Det var lidt et paradoks, og der var lige et øjeblik, hvor jeg ikke kunne rumme det og lige måtte ud for at trække vejret, siger Michael Hartmann, guitarist i duoen Hush.

Hush Country-pop-duoen Hush har eksisteret siden 2000 og består af sangeren Dorthe Gerlach og guitaristen Michael Hartmann.Hush brød igennem i 2004 med debutalbummet "A Lifetime", de er nu på gaden med deres femte album "Sand".



Dorthe Gerlach tog et billede af sin kæreste og bandmakker gennem mange år, da han stod i den kontrastfyldte situation i sine forældres dødsbo i Randers.

- Man kan ikke hjælpe i sådan en situation. Man kan bare være der. Jeg tog et billede med min telefon, fordi det var et trist, men også vigtigt øjeblik, siger Dorthe Gerlach, sanger og sangskriver.

Billedet og stemningen gav inspiration for sangen "I Grew Up In This House", som er med på duoens nye plade, "Sand".

“ Vi har taget os den tid, der skulle til for at gøre det ordentligt og for at finde os selv og hinanden, inden vi kastede os ud i nye eventyr. Dorthe Gerlach, sanger i duoen Hush

Syv år er gået, siden Hush sidst gav lyd fra sig. Der kom vigtigere ting i vejen, fortæller de.

- Der var meget andet, som trængte sig på i den periode. Begge mine forældre blev syge, det var langtidssygdom, så der var andre ting, der overtog førstepladsen i ens opmærksomhed, fortæller Michael Hartmann.

- Det var ikke vores første prioritet at skynde os at lave den næste Hush-plade og holde momentum. Sådan havde vi mere tænkt tidligere i vores karriere. Men nu handlede det mere om at give plads til noget andet. At sige farvel til Michaels forældre, som desværre begge gik bort, og være ordentligt tilstede i det. Vi havde også nogle ting, vi skulle have ryddet op i i vores forhold. Sådan noget tager bare rigtig lang tid. Vi har taget os den tid, der skulle til for at gøre det ordentligt og for at finde os selv og hinanden, inden vi kastede os ud i nye eventyr, forklarer Dorthe Gerlach og kigger smilende på Michael Hartmann.