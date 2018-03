Haagerup: Vikingeentusiasten Jim Lyngvild har gode venner i nabolaget, som gerne stiller op med hestevogn for at køre besøgende til og fra Ravnsborg eller ligefrem med en traktor for at trække fastkørte biler ud af pløret på de vintervåde marker.

Vennernes hjælp blev der brug for mange gange i løbet af søndagen, da hundredvis af fynboer lagde vejen forbi Lyngvilds attraktion. Anledningen var det fynske mesterskab i moderne blomsterkunst med 19 fynske blomsterdekoratører som deltagere.

De fik stillet tre opgaver, som skulle løses på tid. To af dem hentede med et vikingetema inspiration i omgivelserne. "Vikingerne møder ny nordisk blomsterdesign" hed den første opgave, hvor deltagerne blandt andet kunne gøre brug af to kohorn, små glasrør, træskiver, sorte fjer og - nå ja, en masse forskellige blomster. Narcisser, ranunkler, franske anemoner, kejserkroner, tulipaner, blåbærris, kvædegrene med mere.

I den næste opgave skulle deltagerne lave en blomstersol som hyldest til solens kraft. De to bundne opgaver blev bedømt af jyske fagfæller, mens publikum fik mulighed for at stemme om den frie opgave, der ikke var en del af konkurrencen. Der skulle bindes en buket til værtsparret på Ravnsborg, Jim og Morten, som tak for lån af lokaliteten. Var opgaven fri, var mulighederne dog begrænset af, at deltagerne kun kunne bruge de materialer, der var til overs fra de to første opgaver. Til gengæld var der en hel time til rådighed, og det er sjældent man som blomsterdekoratør kan tillade sig at bruge så lang tid på at binde en buket, når man står med en kunde i forretningen.