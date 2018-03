Bordtennis: OB Bordtennis valgte for to år siden at trække sit herrehold fra den bedste række, da økonomien ikke kunne bære at have et elitehold.

I stedet er OB's bedste herrehold i 2. division, hvor de unge talenter gør det godt med en suveræn førsteplads.

Trods afbud fra den nybagte far, 28-årige Rasmus Klein-Døssing, der er rækkens suverænt stærkeste og ubesejrede spiller med 19 sejre i 19 singler, formåede de tre unge OB-spillere Noah Tolstrup Hvid, 13 år, Lukas Bonderup, 17 år og Jakob Nielsen, 19 år, sammen med rutinerede Frederik Dalager på 28 år at spille uafgjort 7-7 mod rækkens nummer to, Amager, samt besejre Brønshøj sikkert med 8-2.

Dermed bevarede OB den suveræne førsteplads i rækken med 23 point efter 11 sejre og en uafgjort i 12 kampe. Amager har på andenpladsen 18 point.

Næste runde spilles lørdag 25. marts i Odense Kasernehal.