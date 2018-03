Jeg er chokeret over regeringens voldsomme optrapning i overenskomstforhandlingerne

Sidste uge var en dramatisk uge for de offentligt ansatte i Danmark, som lige nu står foran en mulig konflikt. De er kastet ud i en kamp for ordentlige arbejdsvilkår, mens vi andre må forberede os på, at vi for en tid måske må undvære de dygtige medarbejdere, som sikrer os tryghed i hverdagen. Tryghed for, at der er nogen, der tager sig af vores børn, mens vi er på arbejde, at nogen hjælper vores gamle mor i bad, og at nogen sørger for, at togene kører, skraldet bliver hentet, postkasserne bliver tømt og meget, meget mere.

Jeg synes, sagen har udviklet sig unødigt voldsomt, og jeg er ærligt talt chokeret over optrapningen fra statens side. Når Sophie Løhde går ind og varsler så omfattende en lockout, og regioner og kommuner med det samme følger efter, så er det en unødvendig optrapning af konflikten. Vi er slet ikke derhenne endnu, hvor så voldsomme lockout-varslinger er nødvendige. Jeg synes i stedet, parterne skulle anstrenge sig ved forhandlingsbordet og rydde nogle af de knaster af vejen, som forhindrer en ny aftale.

Jeg synes, det er svært at se det urimelige i kravene fra de offentligt ansatte. De vil bevare deres frokostpause, de vil have en rimelig lønstigning, som følger det private arbejdsmarked, og så vil lærerne have en arbejdstidsaftale ligesom alle andre. I mine øjne bør de bruge kræfterne på at finde løsninger i stedet for at sætte Danmark på standby. Vi har brug for at styrke vores velfærd og sikre ordentlige arbejdsvilkår. Og det bør der jo være mulighed for i en tid, hvor det går godt med økonomien. Men vi har desværre en regering, som bruger overskuddet på billigere biler, milliardinvesteringer i forsvaret og har ambitioner om historisk store skattelettelser.

Deres ambitionsniveau er et helt andet, når det kommer til vores velfærd. Personalet på sygehusene har rygende travlt, der er alt for mange elever per lærer i skolerne, og i daginstitutionerne er der for få voksne til de mange børn. Jeg kunne fortsætte med ældreplejen, socialområdet og meget mere. Der mangler tid til at klare de enkelte opgaver, og mange medarbejdere går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over, at de ikke kunne løse opgaven helt så godt, som de ville. Den offentlige sektor er til for os alle sammen. Men vi kan ikke forvente kvalitet, hvis vi ikke investerer i velfærden, sikrer ordentlige vilkår for de ansatte og viser dem, at vi sætter pris på det store arbejde, de løfter hver dag.

Forleden besøgte jeg et hold sygeplejersker på et hospital. Og hvis nogen var i tvivl, kan jeg fortælle, at de knokler og sørger for både høj faglighed og masser af omsorg til patienterne. Jeg blev både imponeret og lidt rørt, da en patient havde valgt at udskrive sig selv, og lægen midt i en travl dag tog sig tid til at ringe til datteren, så hun vidste, at hendes far var på vej hjem. Det viser mig tydeligt, hvilken omsorg og tryghed, vi hver eneste dag får fra dem, der passer på os alle sammen. Det er tankevækkende at gå fra sådan en oplevelse til at følge overenskomstforhandlingerne og konflikten, som er under optrapning.

De offentligt ansatte oplever jo hver eneste dag, hvordan de og deres kollegaer på trods af et system, som hele tiden presser dem til at levere mere og mere, også finder tid til det vigtigste. Omsorgen og trygheden. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke altid føler, der bliver sat pris på det. Vi skal passe godt på vores offentligt ansatte. De passer godt på os.