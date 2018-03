Replik: I avisen Danmark har Vagn Lundgren 8. marts nogle betragtninger over iltsvind i de danske vandløb.

Vagn Lundgren fortæller, at nitrat består af kvælstof og ilt, og at den nitrat, afgrøderne ikke kan optage, havner i vandmiljøet, hvor vandplanterne udnytter den mængde, de magter at udnytte. Så vidt er jeg enig.

Men så går det galt. Vagn Lundgren skriver: "iltsvind opstår først, når der ikke er mere nitrat i vandet. Når bakterier har brugt ilten i nitraten og N forsvinder op i luften - -". Jamen, det skulle jo så betyde, at vi undgår iltsvind ved at udlede mere nitrat! Problemet er dog, at iltforbrugende bakterier og andre organismer (alger, større planter og dyr) ikke bruger ilt fra nitrat, de bruger ilt opløst i vandet, ren ilt, som stammer fra luften og fra de grønne planters fotosyntese. Med ekstra tilførsel af næring trives og udvikler disse organismer sig ud over, hvad tilførslen af ilt kan understøtte. Derfor opstår iltsvindet.

Så jo, det er til alle tider for megen næring (især kvælstof i form af nitrat eller ammonium og fosfor i form af fosfat) der er skyld i iltsvindet i vore vandløb, søer og havmiljø, især forår og sommer, hvor temperaturerne er mest gunstige for vækst. Vagn Lundgren har ret i, at det ikke kun er landbruget, der er årsag til iltsvind, men i vandløb og det kystnære hav er det især landbruget. Også inden for landbruget er mange klar over, at den gødning, som spredes ud på markerne kunne udnyttes bedre med mere hensigtsmæssige dyrkningsmetoder.