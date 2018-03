SUS Nyborgs forsvar stod godt i det meste af kampen, men angrebsspillet blev, med få undtagelser, aldrig prangende. Alt for mange afslutninger gik over mål, eller endte lige på KIFs dygtige og rutinerede målmand, Rikke Schmidt Poulsen, der alt for ofte læste fløje og streg, der ellers havde masser af muligheder. Hjemmeholdet kunne dog gå til pause med en fortjent føring på tre mål, men med ti minutter igen førte udeholdet med en, inden et par straffekast i slutfasen bidrog til østfynboernes sejr. (JOSC)