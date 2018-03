AaB og Randers kan kigge i hver deres retning, når Alka Superligaens grundspil slutter i næste uge.

Randers skal i nedrykningsspil og har efter søndagens 0-4-nederlag til AaB stadig så få point på kontoen, at det på forhånd ser ud til at blive svært at undgå at slutte blandt de fire hold, som efterfølgende skal spille om de tre nedrykningspladser.

- Det kan teoretisk set godt lade sig gøre, men dem, der ligger fra tiendepladsen og op, ser ud til at få point ret kontinuerligt.

- Det bliver meget svært, siger Randers-spilleren Erik Marxen.

Efter nedrykningsspillet går fire hold videre til nedrykningsplayoff.

Et hold rykker direkte ned, og det næst- og tredjedårligste superligahold kæmper hver mod et 1. divisionshold om en plads i næste års Superliga.

- Et eller andet sted kan vi mentalt indstille os på, at vi ender i playoff på et tidspunkt.

- Det kan måske være en fordel frem for at få det som et chok i sidste spillerunde. På sin vis kan man forberede sig. Men det må for alt i verden ikke blive en sovepude frem til de kampe, siger Marxen.

I den modsætte ende af tabellen er AaB snublende tæt på en plads i mesterskabsspillet.

Her skal ligaens seks bedste hold efter næste spillerunde dyste om medaljerne i mesterskabsspillet.

I næste runde skal Hobro vinde over Brøndby for at sætte AaB's plads i top-6 i fare. Aalborgenserne skal møde AGF.

- Vi er der ikke endnu. Vi tager til Aarhus næste uge for at vinde kampen, og vi skal bruge et point for at være sikre, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

AaB missede i fjor mesterskabsspillet i grundspillets sidste runde.