RKI Det er analysevirksomheden Experian, der ejer RKI-registeret, og alle firmaer, som har en aftale med Experian, kan indberette til RKI. Som skyldner skal man have modtaget tre skriftlige rykkere, hvoraf den sidste tydeligt skal gøre opmærksom på, at næste skridt er RKI. Teoretisk set kan man komme i RKI med en gæld på 200 kroner, men ifølge RKI er det sjældent, at beløbene er så små. Hvis man vil slettes igen, er bedste udvej, hurtigst muligt at få en snak med dem, man skylder penge, og få gælden ud af verden. RKI-registreringen bliver slettet, når gælden er betalt. Den bliver også slettet, når der er gået fem år, men det betyder ikke, at gælden er ude af verden. En RKI-registrering spænder blandt andet ben for lån til bil og bolig.

Det viser tal fra Finans Danmark, som i dag skyder gang i Pengeugen, hvis formål er at klæde de ældste elever i folkeskolen på, så de forstår sig på økonomi og ikke mindst på at undgå at havne i en gældsspiral.

Den dårlige er, at mere end halvdelen af de fynske og syddanske unge, som havner i registret over dårlige betalere, bliver hængende i mindst fem år.

- Vi ser lidt positive tendenser - både antallet af unge, der kommer i RKI og deres samlede gæld er faldet, men der er på landsplan stadig godt 48.000 unge danskere i RKI, og det er skræmmende mange. Vi mener, der stadig er et meget stort behov for at sætte fokus på den finansielle forståelse, for når de unge først er havnet i RKI, kan det være et benspænd, der følger dem mange år frem i voksenlivet. Det tænker man ikke umiddelbart over, når man er helt ung, siger Solveig Råberg Tingey, seniorøkonom i Finans Danmark, til Fyens.dk.

Blandt de fynske kommuner er det som i de forgange år fortsat ungdommen på Langeland, der har de største udfordringer. Her er 8,3 procent af de unge 18-30-årige i RKI, mens det er 3,8 procent i Odense og i snit 4,6 procent på Fyn, som klarer sig et lille nøk bedre end landsgennemsnittet på 4,9 procent. De gode takter glæder Finans Danmark, som dog stadig råber vagt i gevær:

I 2015 stod 4433 18-30-årige fynboer noteret i RKI med en sammenlagt gæld på 128 millioner - svarende til cirka 29.000 kroner per hoved. To år senere er den samlede gæld skrumpet med 27 millioner til godt 101 millioner, som er fordelt på 3940 unge fynboer, der i snit skylder knap 26.000 kroner pr. mand.

Pengeuge 2018 løber over landet mandag til fredag i denne uge.Den er arrangeret af Finans Danmark og Matematiklærerforeningen.Formålet er at give børn og unge i de ældste klasser i folkeskolen en større indsigt i og forståelse for økonomi.Over hele landet er bankrådgivere gæsteundervisere i klasser i løbet af ugen.Årets emne er digital sikkerhede og de unges adfærd på nettet.Det er fjerde år i træk, der er pengeuge.Se mere på www.pengeuge.dk

En registrering i RKI betyder f.eks., at man ikke kan optage lån til hverken bil eller bolig. Man er blacklistet stort set alle vegne, og de nye tal viser, at unge i Region Syddanmark stikker negativt ud, når det gælder om at slippe ud af registeret og dermed få adgang til lån igen.

På landsplan hænger 51 procent af de unge, der kom ind i registeret i 2012 stadig fast fem år senere, men her stikker Region Syddanmark ud med knap 55 procent af unge, der står registreret i adskillige år.

Det er kun overgået af Region Sjælland med 58 procent, mens Region Nordjylland er noteret for 54 Procent, Region Midtjylland med 51 procent og sluttelig Region Hovedstaden, hvor 46 procent af de 18-30-årige står gældsregistret i fem år.

- Vi kan se, at det er meget vanskeligt at slippe ud af RKI, når man først er kommet ind. Man bliver automatisk slettet af registret, hvis man betaler sin gæld, eller når der er gået fem år, men selv hvis registreringen bliver forældet og slettet efter fem år, skal man være opmærksom på, at gælden stadig består hos kreditorerne, og det kan betyde, at gælden blot vokser sig endnu større, siger Solveig Råberg Tingey.

- Derfor er der al mulig grund til at hjælpe de unge er der al mulig grund til at hjælpe de unge med at forstå, hvad konsekvensen af f.eks. et hurtigt lån til en ny telefon kan betyde, hvis man ikke kan betale sine afdrag, fastslår seniorøkonomen.

På landsplan er den samlede gæld for de 18-30-årige i RKI 1,3 milliarder kroner.