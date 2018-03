Debat: Der er brug for bøger, ikke mere IT

Men jeg synes, at min faglighed og viden går til spilde, fordi kommunens digitale strategi er styrende for, hvordan der skal undervises. Der er ikke længere råd til nye bøger eller engangsmaterialer, og lærerne har fået flere undervisningstimer, så de har ikke tid til at udvikle alternative undervisningsformer. Nyeste forskning peger samtidig på, at tablets i undervisningen i værste fald kan forringe læringen.

Formanden for Børn og Ungeudvalget i Nordfyns kommune, Anja Lund, gik på valg med mærkesager om at skabe højere kvalitet og en bedre undervisning i vores folkeskoler, samtidig med mere bevægelse i undervisningen. Hun er i disse måneder på vej rundt til kommunens skoler, hvor hun deltager i lærernes hverdag for at danne sig et billede af, hvordan det går på de nordfynske skoler. Det gør mig så glad.

For der er i den grad brug for nogle omprioriteringer.

Giv lærerne mulighed for selv at udvikle god undervisning. Der er mange penge at spare på ikke at udlevere tablets til alle børn i f.eks. indskolingen. Det er nemlig ikke nødvendigt. Den gode undervisning kræver tid, ikke hurtige løsninger gennem færdigkøbte hjemmesider.

Børn er ikke standard, det bør undervisningsmaterialerne heller ikke være.