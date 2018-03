Munkebo/Nymarken: "God weekend." "Hov, husk dit pennalhus!" Klokken er 14 fredag eftermiddag, og det ringer ud til weekend for 4.a og 4.b på Nymarksskolen. Eleverne griber utålmodigt mobiltelefonerne, så snart de er ude af klasselokalet, tjekker snapchat, skriver til far, mor og vennerne, og forsvinder ud i friheden i en blanding af snak, latter og døre, der smækker. På få minutter er gangene tomme.

“ - Der kører en bus rundt hver eneste dag med afgang klokken 16.10 fra Nymarksskolen, som ingen bruger. Den koster 65.000 kroner om året at drive. Fynbus har bekræftet, det over for mig. Samtidig har man nogle børn, der ikke kan komme hjem hver mandag og fredag klokken 14.10. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det skal være så svært at lave om. Tina Rasmussen, mor til 10-årige Karoline i 4. klasse på Nymarksskolen

10-årige Karoline Jørgensen og veninden Nanna kan næsten heller ikke vente med at komme hjem. De har planer om at bage pandekager - hvis de altså får lov. Men de må vente en hel time, før de kan komme med bussen. Karoline Rasmussen bor nemlig - ligesom 25 andre af skolens elever - i Munkebo. Og busafgangen klokken 14.10 kører ikke over Munkebo.

- Jeg synes virkelig, det er irriterende at vente så længe, når man kunne have været hjemme halv tre. Jeg er først hjemme omkring klokken fire, fortæller Karoline Jørgensen.