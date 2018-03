Kerteminde: Danmark er verdens kystland nummer et, og danskerne dyrker friluftslivet ved kysterne i stor stil. Men langtfra alle får dækket deres behov for det kystnære friluftsliv. Det vil Nordea-fonden nu gøre noget ved. Med en pulje på 50 mio. kroner inviterer fonden lokale ildsjæle i Kerteminde, Vordingborg, Holbæk, Hou, Slettestrand og Ribe til at mødes i et stort opvarmet telt, som fonden slår op nær kysten. I Kerteminde er det vinterbaderne ved jollehavnen, der lægger grund til teltet, torsdag 15. marts fra klokken 16.30-19. - Vi vil rigtig gerne bakke op om nye spændende aktiviteter langs kysten over hele landet. Og vi er sikre på, at virkelysten og idérigdommen syder og bobler i hele vandkantsdanmark. Så derfor tager vi nu ud til kysten for at møde ildsjælene og hører alle de gode idéer, siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen.