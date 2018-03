Økonomiudvalget skal mandag beslutte, om man vil betale for at have den tidligere storebæltsfærge M/F Broen liggende i havn frem til udgangen af juli. Færgens ejere undrer sig. De har nemlig ikke bedt om penge, men derimod arbejdsro.

Nyborg: For eller imod en kultur- og museumsfærge på havnen i Nyborg? Det var det helt store diskussionsemne blandt nyborgenserne i 2017, lige indtil politikerne i efteråret droppede planerne for den tidligere storebæltsfærge M/F Broen som en varm kartoffel på et hårdt køkkengulv. Efterfølgende har en lokal arbejdsgruppe forsøgt at redde stumperne, men også dette projekt er for længst opgivet. Færgen ligger dog fortsat i havn i Nyborg, og der skal der blive liggende lidt endnu. I hvert fald hvis det står til færgens ejere. Nyborg Kommunes samarbejdsaftale med ejerne udløber den 30. april i år, men Jesper Kjær Andersen har på vegne af ejerkredsen henvendt sig til kommunen med ønsket om at forlænge aftalen med yderligere tre måneder, det vil sige frem til udgangen af juli. I brevet advarer han samtidig om, hvad der kan blive konsekvensen, hvis det ikke sker. "Hvis ikke ser vi os nødsaget til, at sælge færgen med henblik på ophug, hvilket vil være en katastrofe, men vi kan ikke blive ved med, at koste penge i den, hvis der ingen interesse er for bevarelsen af dette stykke dansk kulturarv," skriver han.

Borgmester: Beløbet er ikke afgørende

Sagen skal behandles på et møde i Økonomiudvalget mandag. I dagsordenen til mødet kan man læse, at de økonomiske konsekvenser er yderst begrænsede, nemlig 3000 kroner i leje til DSB i perioden fra 1. maj til 31. juli. Ikke desto mindre anbefaler forvaltningen, at politikerne afviser at imødekomme ønsket. Borgmester Kenneth Muhs (V) vil ikke på forhånd gisne om, hvorvidt der er politisk flertal for det ene eller det andet. Han medgiver, at 3000 kroner ikke er mange penge i forhold til kommunens samlede økonomi. - For mig er det heller ikke beløbet, der er afgørende for, at sagen kommer på dagsordenen, men derimod den beslutning, der blev truffet sidste år i enighed om at stoppe samarbejdet med udgangen af april. Den havde jeg ikke været tro imod, hvis jeg som borgmester blot havde valgt at imødekomme ønsket, siger han.

En dyr fornøjelse

Jesper Kjær Andersen undrer sig imidlertid over, at henvendelsen er blevet en sag for Økonomiudvalget. - Jeg ved ikke, hvor beløbet på de 3000 kroner er kommet fra. Det er i hvert fald ikke vokset i vores have. Vi har ikke spurgt om lov til at have færgen liggende gratis, men alene om det var muligt med en forlængelse af fristen, så vi kunne få arbejdsro, forklarer han. Ejerne har allieret sig med foreningen Dansk Færgekultur og har endnu ikke opgivet at finde nogen, der vil bruge tid og penge på at bevare færgen som et vigtigt stykke dansk kulturarv. - Vi har ikke noget konkret lige nu, men så længe vi ikke har fået svar tilbage alle de steder, vi har henvendt os, vil vi arbejde for sagen. Det forudsætter dog, at færgen kan blive liggende. Skal vi flytte den nok engang, vil det koste os et sted mellem 150.000 og 200.000 kroner, og det er vi ikke indstillede på. I forvejen har det kostet os cirka 600.000 kroner at have den liggende i Nyborg, mens man arbejdede på kulturfærgeprojektet. Og så bliver det hele smadret, fordi der går politik og valgkamp i den, bemærker Jesper Kjær Andersen.

Flere aktører