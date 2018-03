Nyborg Årgangs Cup Nyborg Årgangs Cup var arrangeret af Nyborg Svømmeklub og varede fra fredag til søndag. Cirka 300 børn og unge fra hele landet deltog i stævnet, hvor klubben havde gjort noget ekstra ud af at skabe en festlig ramme. Inklusiv lys, lyd, røg og officiel indmarch for dommerne.Klubkammeraterne havde indøvet kampråb og bidrog dermed til stemningen. Modsat de almindelige svømmestævner dystede deltagerne alene mod andre på deres egen alder. Det gør det alt andet lige nemmere at nå frem til en finale.

Imens går 12-årige Mikkel Bredal Larsen fra Nyborg og venter på, at det bliver hans tur. Han har været i aktion samme formiddag, hvor han skulle forsøge at kvalificere sig til finalen i 50 meter brystsvømning og 50 meter fri. Begge dele lykkedes, og om mindre end en time skal deltage i sin første rigtige finale.

Nyborg: Der er skruet godt op for musikken og lyskeglerne, da eftermiddagens første finalister bliver præsenteret én for én. Det er lørdag, og rundt omkring det ene bassin i svømmehallen står en kødrand af mennesker. Alle er de kommet for at følge med i Nyborg Årgangs Cup 2018, hvor cirka 300 svømmere fra hele landet dyster mod nogle på deres egen alder.

Cirka en halv time før finalen indfinder han sig i det såkaldte "last call room". Et areal bag det sorte tæppe, hvor deltagerne gør sig klar og får besked på, i hvilken rækkefølge de skal gå ind.

Mikkel Bredal Larsen hopper lidt på stedet og tager skiftevis badehætten af og på, indtil han og konkurrenterne bliver bedt om at sætte sig på en række plastikstole, der er sat op lige ved indgangen.

Han har gået til svømning i seks år og træner ikke mindre end fem gange om ugen. Om fredagen er det både morgen og aften, og det er nu han skal bevise, at de mange timers hård træning kan omsættes til resultater. Klarer han sig godt her, vil han samtidig tage et stort hop op ad den nationale rangliste for B-holds svømmere fra hans årgang - noget, han følger nøje med i.

Klokken cirka 17 er tiden inde til at han kan træde gennem den lille åbning og ind i til menneskehavet, der venter på den anden side. Få minutter senere er det hele overstået, og Mikkel Bredal Larsen kan tilfreds give en high five til sin nærmeste konkurrent.

Ikke bare lykkedes det ham at få en sølvmedalje i sin første rigtige finale, han barberede lidt over et halvt sekund af sin egen rekord. Med medaljen om halsen kan han trække sig lidt tilbage og samle kræfter. Dagen er nemlig langt fra slut endnu for den unge svømmer. Forude venter finalen i 50 meter fri og holdkonkurrencen.