HÅNDBOLD: Med en flot kulisse, 400 tilskuere og en overbevisende sejr fredag aften over Svendborg HK sikrede HC Odense sig oprykning til landets næstbedste række, tre runder før sæsonafslutningen.

- Et målrettet arbejde fra en ærgerrig spillertrup, der fire gange om ugen har trænet seriøst for igen at skabe top-herrehåndbold i Odense, nåede fredag det forløsende mål, sagde holdets træner Martin Hjortshøj.

30-årige Martin Hjortshøj fra Århus var sidste år blevet spottet af HCO's sportschef Sune Gren, som manden, der gennem sit trænertalent ville være træneren, der både kunne tiltrække nye spændende spillere og samtidig skabe et attraktivt træningsmiljø.

Efter næsten et år på posten som cheftræner kan Martin Hjortshøj fortælle, at opskriften på succes er seriøst træningsarbejde, hvor det for ham har været vigtigt at skabe et bredt træningsmiljø, hvor alle spillere føler sig tilgodeset, og ikke mindst at skabe et fysisk grundlag for spillerne med blandt andet skadesforebyggende træning som højt prioriteret.

- Til denne sæson skulle der spilles seks nye spillere udefra ind på holdet. Det gav svingende resultater i opstartsfasen, men i skrivende stund er især forsvarsspillet særdeles velfungerende, fortsætter træner Hjortshøj, der har kontrakt for endnu en sæson.

Med oprykningen til 1. division har HCO mulighed for at stille med 16 spillere til kampene. Det vil kræve udvidelse af truppen. Med den tidlige oprykning er sportschef Sune Gren og Martin Hjortshøj allerede her tre dage efter oprykningen i fuldt sving med aftaler for den kommende sæson.

Seks spillere fra stammen i år har allerede lavet aftaler for 2018/19, Loke Brasen, Morten Kirkeby, Mathias Pilegaard, Morten Glasius, Christoffer Werenberg og Lasse Laursen. Flere er på vej i de næste uger. HCO's håndboldprojekt er så spændende, at spillere udefra henvender sig for at forhøre sig om muligheden for at blive en del af det HCO's fremtid.

- Målet for næste step er, at etablere sig i 1.division, at udvikle nuværende spillere, og integrere nye spillere, og ikke mindst endelig igen at give Odense herrehåndbold-oplevelser på højere niveau, slutter Odenses trænerscoop, Martin Hjortshøj.

Der er nye tider på vej, men langt endnu, hvis Odense igen skal være herrehåndboldens højborg, som i 1972, hvor Stjernen, Tarup/Paarup og Bolbro alle var med i landets bedste række.