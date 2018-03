Hvem skulle have troet, at realitystjernen Amalie skulle ses i selskab med Saddam Hussein, Supermand og H.C. Andersen. Det er ikke umiddelbart et oplagt match. Det var ikke desto mindre det syn, der mødte de mange publikummer, som den seneste tid har været forbi Middelfart Ungdomsskoles opsætning af musicalen "Hotel California".

Musicalen har efterhånden et par år på bagen, og derfor har manuskriptet fået et pift, så der er et veloplagt miks mellem gamle og nye afdøde kendisser, som tjekker ind på Hotel California - det sidste stop inden himlen eller helvedet. Amalie er dog ikke død, kun hjernedød, men hun er alligevel velkommen i stykket, som også leger med sort humør. Det aspekt er hovedrolleindehaver Monica Rosenberg, der spiller Jomfru Maria, som bestyrer Hotel California, ret vild med:

- Stykket indeholder nogle sjove, men også grove jokes, som publikum har grinet med på i stor stil. Det har været en god forestilling, fortæller hun med rusten stemme dagen der på, efter den sidste forestilling blev spillet.