Byhistorisk Arkiv: Brug Bryggergården

Læserbrev: I lørdagsavisen står der kommunen overvejer at sælge Bryggergården. Det overvejes at flytte sosu-medarbejderne til FFV-bygningerne, ved Grønnegade og Sundvænget. Det er vi mange der vil bifalde i Vestergade området, ikke fordi vi har noget udestående med de flittige sosu-medarbejdere, men fordi det virker forkert, at der på det centrale område i bymidten, er reserveret 30 parkeringspladser til deres biler.

Til gengæld burde man overveje, at flytte Faaborg Byhistoriske Arkiv, som er Danmarks ældste, og i dag anbragt i alt for små lokaler under Turistkontoret på Torvet. I Bryggergården er der plads både til de flittige medarbejdere, alle de mange der kommer som besøgende, både med ting fra gemmerne, eller for at søge oplysninger.

Ligeledes mangler man i den grad plads til at arkiverer og gemme alt det, som man gennem mere end 80 år, har fået indleveret.

Men ikke mindst ville der blive plads til at lave udstillinger, med alt det spændende materiale, som er indsamlet gennem alle de mange år, og som kun står og samler støv i kælderen under det gamle rådhus i Mellemgade.