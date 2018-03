Kunne vi bare få lov at være kontantløse om aftenen, siger købmand Mette Krag, hvis forretning, Meny i Aarup, lørdag aften var udsat for røveri.

Aarup: Det var en aften kort før lukketid som alle andre i Meny i Aarup lørdag aften. Til stede i butikken var ifølge købmand Mette Krag to medarbejdere, en ungarbejder og en lukkeansvarlig over 18 år. Der var ifølge Mette Krag ikke tale om, at de ansatte låste sig inde, men at de låste butikken, da røveren havde forladt den, for ikke at få "forurenet eventuelle spor", som hun udtrykker det. “ Vi har stort set ikke kontanter efter klokken 18, og kun i en kasse. Vi skifter også kasse, når der kommer nye medarbejdere, så der er kun omsætning for få timer. Det er i hvert fald lidt at gøre sig til røver for, siger Mette Krag. Mette Krag, indehaver af Meny i Aarup Ifølge Mette Krag fik røveren kun en lille sjat penge med sig. - Vi har stort set ikke kontanter efter klokken 18, og kun i en kasse. Vi skifter også kasse, når der kommer nye medarbejdere, så der er kun omsætning for få timer. Det er i hvert fald lidt at gøre sig til røver for, siger Mette Krag. I forvejen kommer 70 procent af omsætningen ind via kortbetaling eller Mobilepay, oplyser hun.

Første gang i 95 år

Forretningen på Bredgade i Aarup har været i Krag-familiens eje i 95 år, og det er første gang, Mette Krag hører om et røveri. - Vi har haft butikstyverier, indbrud og ubehagelige oplevelser men aldrig før et røveri, siger hun. Måske kunne det helt være undgået, hvis forretningerne kunne få lov at være helt kontantløse om aftenen, mener hun. - Det ville være nemmere med kontantløse butikker om aftenen, så ville der slet ikke være noget at komme efter, siger Mette Krag, der, hvis ikke loven bliver ændret, vil overveje et opslag, hvor hun opfordrer sine egne kunder til ikke at bruge rede penge i de sene åbningstimer.

Tilbud om psykologhjælp