Nyborg: Stefan Dølbys beslutning om at stoppe er ærgerlig, men kommer ikke til at betyde store forandringer, lyder det fra ungdomsrådets formand, Jacob Christian Christensen. Han roser sin forgænger for en stor indsats.

- Jeg havde set frem til et supergodt samarbejde, selv om jeg har indtaget formandsposten i stedet for ham. Han var som næstformand stadigvæk en del af ledelsen og et stærkt aktiv, fordi han var dygtig til bestyrelsesarbejdet. Så jeg synes, det er ærgerligt, siger Jacob Christensen, der ikke deltog i Dølbys afskedsreception i Grejsen mandag 5. marts.

Indtil der er fundet en ny leder, overtager rådet ledelsen af huset. I første omgang vil man prøve at finde en i kredsen omkring huset, og ellers opslås den ulønnede stilling eksternt.

Jacob Christensen er sikker på, at man ville kunne have fået samarbejdet til fungere, hvis Dølby var blevet.

- Jeg kan måske godt forstå, at han er ærgerlig og føler sig dolket i ryggen, men igen: Det hele er sket på demokratisk vis. Han skulle have været blevet i rådet og fortsat i huset, for det var noget, han virkelig brændte for, siger formanden, der ærgrer sig over den efterfølgende mudderkastning mellem Dølby og især ham selv.

- Det kaster et dårligt ry over noget, som Dølby har været en kæmpestor del af at bygge op. I Ungdomsrådet var han den, vi så op til, for han havde været med fra begyndelsen. Vi havde meget at lære af ham, så på den måde var han en frontfigur. Han var hårdtarbejdende og styrede tropperne, også i etableringen af huset, tilføjer han.