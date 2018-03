Efter at have mistet formandsposten i Nyborg Ungdomsråd har Stefan Dølby besluttet at stoppe som daglig leder af det kommunale ungdomshus, Grejsen. Han føler sig snigløbet på årsmødet i Ungdomsrådet, men får ros for sin indsats af sin afløser.

Nyborg: Afskedsreceptionen er overstået, og Stefan Dølby er nu stoppet efter knap et år på posten som daglig leder af ungdomshuset Grejsen. Beslutningen var Dølbys egen, men set udefra kan den virke besynderlig. Hvorfor stoppe som daglig leder i det ungdomshus, man som formand for Ungdomsrådet i Nyborg Kommune selv har været primus motor i at få etableret? - Det er kommet ud af, at jeg simpelthen ikke føler, at jeg skal lægge nogen frivillige kræfter i Nyborg, efter sådan en behandling siger Stefan Dølby med henvisning til den måde, han mistede posten som formand for Ungdomsrådet. Ungdomsråd med eget hus Først blev de anklaget for at føre valgkamp for bestemte kandidater, og da Ungdomsrådet i begyndelsen af februar holdt årsmøde, blev formanden for rådets bestyrelse, Stefan Dølby, udskiftet på kuplignende vis.Det er nu endt med, at Dølby har smækket med døren til ungdomshuset, som han var daglig leder af, og har forladt kommunen.



Tingene er gået stærkt for den østfynske ungdom. Rådet blev oprettet i februar 2016, og de unge blev herrer i eget hus i oktober 2017.



Ungdomsrådet hører under Nyborg Ungdomsskole og har et årligt budget på 50.000 kroner.



Ungdomshuset, Grejsen, der ligger i Grejsdalen i Nyborg, har byrådet afsat 244.000 kroner til om året. Heraf har de unge 100.000 kroner til driftsudgifter, aktiviteter og indkøb, som de selv råder over.

Uønsket

Det har gjort, at han føler sig uønsket blandt dem, der valgte at gå imod ham i Ungdomsrådet. - Det har været nogle hårde uger, for der har ikke været tegn på nogen som helst form for samarbejde mellem mig og den nye bestyrelse, og det er en enormt ærgerlig følelse. Det irriterer mig, at jeg blev nødt til at trække stikket, for jeg har kæmpet for Nyborg i over to år. Det er en virkelig svær beslutning, men jeg har også kunnet mærke, at jeg ikke kunne fortsætte i det her hverv, siger Stefan Dølby, der fortæller, at han nu ikke længere har ondt i maven og sover bedre om natten efter at have truffet beslutningen. “ Det værste er, at de, der gik imod mig, var nogen, som jeg har været tæt på privat. Det føltes som en dolk i ryggen. Stefan Dølby, forhenværende formand for Ungdomsrådet i Nyborg Kommune og nu også forhenværende leder af ungdomshuset Grejsen Selv om beslutningen var svær og krævede nogle ugers tilløb, var følelsen af at være uønsket i Ungdomsrådet alligevel sværere at leve med; følelsen opstod i forbindelse med årsmødet i Ungdomsrådet i begyndelsen af februar. - Op til årsmødet havde jeg en fornemmelse af at der ville ske noget. Folk stillede spørgsmålstegn ved ting i rådet, som man ikke tidligere havde stillet spørgsmålstegn ved, og i sidste øjeblik sender man en vedtægtsændring, siger Stefan Dølby, som trods den pressede stemning efter eget udsagn prøvede at få det bedste ud af det.

Dolk i ryggen