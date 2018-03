Nyborg: I 2016 fik Nyborg Kommune for første gang et integrationsråd, der - ud over at komme med forslag og indspark til politikerne - skal være med til at fremme integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Nu er der så sat navne på de nye ansigter i rådet. Der er dog flere iblandt, som har prøvet det før. Formanden hedder fortsat Vibeke Ejlertsen (S), der denne gang har fået følgeskab af Venstres Jørn Terndrup.

Derudover består rådet af rektor på gymnasiet Henrik V. Stokholm, Mahamed Noor Yussef Weris, Kristina Geert Jørgensen, Anne-Berit Nielsen, Mohamad Younes, Torben Kragh Jensen, Ethem Kalem samt to tidligere byrådsmedlemmer: Benny Pieszak og Jørn Gustavsen.- Det er glædeligt, at vi igen er lykkes med at sammensætte Integrationsrådet på en mangfoldig måde. Derudover har det været vigtigt for Beskæftigelsesudvalget at sikre både kontinuiteten og den interkulturelle dimension, udtaler Vibeke Ejlertsen i en pressemeddelelse, hvor hun samtidig benytter lejligheden til at takke det afgåede integrationsråd for sin indsats.

Blandt andet har rådet været med til at revidere kommunens strategi på området. De nye medlemmer samles til et konstituerende møde mandag den 9. april.