Derfor rammer Sundheds- og Ældreministeriet heller ikke helt skævt, når kommunerne i forbindelse med uddelingen af pengene til en bedre bemanding på plejehjem, hjemmeplejen etc. bliver bedt om at tilbyde nuværende ansatte flere timer frem for at udvide medarbejderstaben, mener Signe Lunn Walls.

En undersøgelse, som Kommunernes Landsforening lavede før årsskiftet, viser, at 73 procent af landets kommuner mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Dette gælder også i Assens, og kommunen har især problemer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter, fortæller Signe Lund Wall, leder af Ældre og Sundhed. Samtidig arbejder kun 14 ud af kommunens 538 sosu-hjælpere og -assistenter på fuld tid, og knap halvdelen af de resterende 524 arbejder mellem 32 og 36 timer om ugen.

Hun pointerer dog, at det ikke bliver en helt nem øvelse, for mange deltidsansatte giver en nødvendig fleksibilitet på plejehjem og i hjemmeplejen.

- Vi har mange deltidsansatte, fordi vi skal sprede dem ud over de tidspunkter, hvor de ældre har brug for dem. Om morgenen og formiddagen er der brug for en relativt stor bemanding, for her vil folk gerne hjælpes op, i bad og så videre, og bagefter kommer der en lidt mere stille periode. Vi får da nogle udfordringer ved at ansætte folk på flere timer, men vi anerkender også fuldt ud, at det ikke er tilfredsstillende for en del af vores medarbejdere, og når vi oven i købet har svært ved at rekruttere, så er vi jo nødt til at kigge på det, siger Signe Lunn Walls.

Ifølge Gitte Schmidt, fællestillidsrepræsentant for SOSU'erne i Assens Kommune, er der delte meninger om at skulle gå op i tid.

- De yngre nyuddannede SOSU'er vil meget gerne op i tid, ingen tvivl om det, men de mere erfarne - det vil sige +45-gruppen - er kommet op på et løntrin, hvor de endelig får en rimelig løn, og derfor er de ikke interesserede i at komme op i timer. Der er måske et par enkle, som gerne vil have flere timer på grund af løn og pension, men det er ganske få, lyder det fra Gitte Schmidt.