Assens Kommune får millioner til ældreområdet, men træerne vokser ikke ind i himlen, advarer udvalgsformand Charlotte Kjær

På finansloven blev der afsat 500 mio. kroner årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. Assens Kommune får i 2018 4,2 mio. kroner, hvilket kan konverteres til 10 fuldtidsstillinger. Det er dejligt, men træerne vokser ikke ind i himlen, pointerer Charlotte Kjær (S), formand for Social og Sundhed. “ - Vores plejecentre er i deres basisbemanding så lav, at det ikke kan fungere. De har levet på de der forskellige puljer og ordninger i flere år, så det vi gerne vil, det er at øge basisbemandingen, så plejecentrene ikke er så sårbare i forhold til puljer og så videre. Kirsten Broberg, formand for Assens Ældreråd - Det er rigtig godt, at der er fokus på, at vi har brug for flere hænder i ældreplejen, men når det så sagt, så kan vi ikke udrette mirakler. Opnormeringen skal ses i det rette lys - nemlig at der er 700 stillinger på hele området, og at vi nu kan øge det tal med 10 fuldtidsstillinger, siger Charlotte Kjær.

Ældrerådet: bedre basisbemanding

Det er endnu ikke afgjort, hvem der kommer til at få glæde af de ekstra varme hænder, men det bliver afgjort inden 1. april, for her skal kommunen informere Sundheds- og Ældreministeriet om, hvordan pengene skal bruges. Kirsten Broberg, formand i Assens Ældreråd, er ikke i tvivl om, hvordan hun synes, at pengene skal bruges. - Vores plejecentre er i deres basisbemanding så lav, at det ikke kan fungere. De har levet på de der forskellige puljer og ordninger i flere år, så det vi gerne vil, det er at øge basisbemandingen, så plejecentrene ikke er så sårbare i forhold til puljer og så videre. Det er helt klart vores prioritet. Vi vil gerne derhen, hvor vi som ældreråd ikke skal bruge al vores energi og tid på at tale om bemandingen på kommunens plejecentre, lyder det fra Kirsten Broberg.

Ikke som det plejer

De 500 mio. kroner udmøntes i perioden 2018 - 2021 via en statslig pulje, og fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Udvalgsformand Charlotte Kjær glæder sig over den konstruktion. - Det er dejligt, at det ikke er puljemidler på den gængse måde, hvor vi får noget i en periode, som så bliver taget fra os igen. De her penge bliver vi ved med at få, og det kommer til at ligge i omegnen af 4,2 mio. kr. de næste år også, siger Charlotte Kjær.

For mange deltidsansatte