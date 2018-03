I løbet af dagens arrangement overrækker Soroptimisterne en donation på 10.000 kroner til "Bryd tavsheden". Soroptimisterne arbejder i forvejen for kvinders og pigers liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt, og derfor er det oplagt at støtte, ifølge medlem af Soroptimisterne i Nyborg, Lene Piekut.

- Det glæder os meget, at vi sammen med gymnasiet kan få "Bryd tavsheden" hertil, fordi det giver mulighed for at informere en stor gruppe unge om et meget relevant emne. Det bør give grundlag for en god debat.

- Vi kan samtidig overrække vores donation til en indsats, der i den grad passer med Nyborg Soroptimistklubs formål, siger Lene Piekut, som også 10. klasses-lærer på Nyborg Gymnasium.

Fra klokken 10 til 11.30 er det aftalt med gymnasiet, at det er piger i 10. klasse og pigerne i 1.g-klasserne, der deltager. I det følgende modul er det både piger og drenge fra 3.g-klasser, som medvirker. Samtidig har eleverne mulighed for at få diskret og personlig rådgivning fra en TUBA-konsulent, der har stor erfaring med at hjælpe sårbare unge./EXP