Valgkamp i traditionel forstand med debatter, plakater og vælgermøder har der ikke været noget af, inden Cuba søndag sammensætter en ny nationalforsamling.

- Ingen udveksler løfter for at få stemmer eller praler af deres evner for at få tilhængere. Det er det sande og ekstraordinære udtryk for det, som vi stolt kalder det socialistiske demokrati, skrev den statsstyrede avis Granma for nylig.

Resultatet af søndagens afstemning er givet på forhånd, idet antallet af kandidater svarer til de godt 600 pladser i nationalforsamlingen.

Desuden er Det Kommunistiske Parti fortsat det eneste lovlige parti i den caribiske østat, som tilfældet har været, siden Fidel Castro for næsten 60 år siden kom til magten efter en revolution.

Siden 2008 har hans lillebror, Raul Castro, stået i spidsen for de cirka 11 millioner cubanere, men søndagens valg indvarsler afslutningen for Castro-brødrenes lange epoke.

Fidel døde i 2016, og den 86-årige Raul meddelte sidste år, at han træder tilbage som præsident i april, når den nye nationalforsamling er kommet på plads.

- Vi er meget nysgerrige med hensyn til at få at vide, hvem der bliver vores nye præsident. Vi har altid haft stærke personligheder som ledere. Nu aner vi ikke, hvem vedkommende er, siger taxachauffør Erneste Balan ifølge nyhedsbureauet NTB.

Castros afløser skal findes blandt nationalforsamlingens medlemmer, og dermed vil Cuba sandsynligvis få sin første præsident, som ikke deltog i revolutionskampene, og som helt sikkert ikke er en del af Castro-familien.

Den 57-årige Miguel Diaz-Canel er favorit til at blive udpeget som ny formand for Cubas statsråd, der består af 31 personer, og dermed automatisk præsident.

Det er i statsrådet, som sammensættes af nationalforsamlingen, at den politiske magt ligger.

Mens forsamlingen kun samles i to korte perioder om året, så er statsrådet aktivt året rundt og udsteder love i form af dekreter.

Diaz-Canel er førstevicepræsident, og det tages ifølge nyhedsbureauet AFP for givet, at han vil videreføre Raul Castros politiske linje.

- Der vil fortsat være en præsident for Cuba, som forsvarer revolutionen, sagde den ingeniøruddannede Diaz-Canel i november.

Han er kendt for at fremme kontinuitet, og desuden vil han fortsat kunne blive påvirket af Raul Castro, som frem til 2021 fortsat er leder af kommunistpartiet.

Navnet på den nye præsident offentliggøres 19. april.

Datoen er mejslet ind i landets historie på grund af en amerikansk udtænkt invasion, som på den dag i 1961 blev slået tilbage ved Playa Giron - kendt som Svinebugten.