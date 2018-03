Lars Eller scorede et sent mål og cementerede dermed sejren, da Washington Capitals natten til søndag vandt 2-0 ude over San Jose Sharks i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det var danskerens mål nummer 100 i NHL, og det var en af de lettere af slagsen.

Nicklas Backström havde åbnet scoringen sent i anden periode. I de døende minutter af tredje periode jagtede hjemmeholdet udligningen og valgte at erstatte målmanden med en ekstra forward.

Det udnyttede Lars Eller, da han opfangede pucken på kanten af San Joses forsvarszone for derefter at sende den i det tomme mål.

Foruden sejren og sin jubilæumsscoring kan Lars Eller i øvrigt glæde sig over håneretten over for sin landsmand Mikkel Bødker, der fik 13 minutter på isen for hjemmeholdet.

Ingen af holdene viste skræmmende styrke i offensiven i de første to perioder af kampen. San Jose førte skudstatistikken, men Washington kontrollerede spillet.

Backström brød stillingskrigen med halvandet minut tilbage af anden periode, da han bragede pucken i mål efter en assist fra Brett Connolly.

Sejren var en kærkommen oprejsning for Washington Capitals, der har tabt de seneste to kampe til henholdsvis Anaheim Ducks og Los Angeles Kings.

Washington Capitals ligger i øjeblikket nummer fire i Eastern Conference og har kurs mod slutspillet.