Ejendomssalg

- Fredericia er et interessant og dynamisk vækstområde, som vi i fonden har fokuseret meget på og fortsat kigger på. Med investeringerne bliver vi en aktiv del af Fredericia, og samtidig forventer vi et stabilt og attraktivt afkast til vores medlemmer, siger ejendomsinvesteringschef i Industriens Pension, Peter Frische.

For godt et år siden gik investorerne sammen om at etablere fonden, der frem mod 2019 vil investere en milliard kroner i udvalgte byer udenfor Hovedstadsområdet og Aarhus. Omkring 600 millioner kroner er de seneste måneder brugt på køb af boligejendomme i udvalgte byer - heraf er der købt ejendomme i blandt andet Vendersgade og Købmagergade.

Den fælles fond har blandt andet taget udgangspunkt i et studie fra Instituttet for Fremtidsforskning, der har identificeret en række interessant vækstområder udenfor København og Aarhus, som har befolkningsvækst og økonomisk udvikling.

- Fredericia er under transformation fra at være en traditionel industriby, og man forventer vækst i befolkningstallet. Vi ser en spændende udvikling i Kanalbyen, og byen er et vigtigt trafikknudepunkt mellem motorvejene fra nord til syd og øst til vest, siger Peter Frische om baggrunden for investeringerne.

Foreløbig har fonden investereret i 18 boligejendomme i vækstbyer uden for hovedstadsområdet og Aarhus, og den fortsætter den kommende tid med at udvide porteføljen.