- Vi har fået adskillige henvendelser fra vidner, siger vagtchef Ehm Christensen ved Fyns Politi.

Fyns Politi efterlyste i fredags vidner, som kunne hjælpe med at kaste lys over sagen med de to lastbiler, som kørte hasarderet på E20 Fynske Motorvej.

Og det er godt, at flere vidner har meldt sig, siger vagtchefen. Hvis politiet skal lægge sagen op til en frakendelse af kørekortene for de to chauffører, så kræver det, at der har været nogle faresituationer.

- Og min kollega, der så de to lastbiler, har selv observeret faresituationer, men sådan en sag kan meget bedre føres, hvis vi får flere vidner på, forklarer Ehm Christensen.

De to lastbiler kørte i vestgående retning ved Nyborg. Ifølge politibetjenten, som var på motorvejen, da det skete, kørte lastbilerne hasarderet over en lang strækning.

- Da vi gik ud med efterlysninger, kom der hurtigt henvendelser til os fra vidner, og jeg har taget imod yderligere tre i dag, fortæller Ehm Christensen.

Fyns Politi går videre med sagen i den kommende uge.