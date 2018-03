Hobro når næppe med i mesterskabsslutspillet efter "kun" at have fået 1-1 hjemme mod Silkeborg. Men AaB og Horsens har gode kort på hænderne.

Fodbold: Hvis man tror på, at Hobro i sidste runde af grundspillet kunne nappe bare ét point på Brøndby Stadion, ville holdet være en reel trussel for OB's endnu levende håb om at komme med i top-seksspillet.

Efter OB's 0-1-nederlag fredag aften hjemme til AGF er det som bekendt logisk nok blevet endnu sværere for OB at nå det øverste slutspil.

Men Hobro tabte et vitalt skridt, da holdet lørdag spillede 1-1 hjemme mod Silkeborg.

De øverste fire i grundspillet er Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København, og de er sikre på mesterskabsslutspillet.

Horsens har på femtepladsen 33 point for 24 kampe - og spiller den andensidste kamp her søndag hjemme mod Brøndby. Og er så favorit ude mod Lyngby i sidste runde på næste søndag.

Hobro røg op på sjettepladsen med 32 point for nu 25 kampe - samme antal point som OB, der kun har kampen i Randers tilbage. Dermed kan OB højst nå op på 34 point.

AaB har allerede 32 point for 24 kampe, men nordjyderne har søndag besøg af bundholdet Randers, der dog ikke kan afskrives chancen for at nappe det ene point. Og hvis det sker, skal AaB for at være sikker på at slutte over OB vinde ude over AGF i sidste runde - og det er aldrig let.

Kort sagt: hvis OB kan vinde i Randers på næste søndag, kan fynboerne stadig nå med blandt de øverste seks, hvis enten Horsens eller AaB ikke når at nå op på 34 point i de sidste to runder.

Idet Sport Fyn selvsagt ikke tror på, at Hobro vinder i Brøndby næste søndag.

Så OB's chance lever, men både Horsens og AaB har en meget stærk udgangsposition.