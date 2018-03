Gamer-kulturen har ikke for alvor ramt Assens endnu, men Arena Assens tager i denne weekend et af de første skridt til at byde e-sporten indenfor side om side med fodbold, håndbold og badminton.

Gaming for alle LAN-party er en sammenkomst nogle gange over flere dage, hvor deltagerne medbringer egne computere, der kobles sammen i et netværk, så man kan spille konkurrencer i såkaldte multiplayer-spil.Det første af slagsen i Arena Assens varer et døgn og slutter søndag klokken 11.30. Man kan ifølge erfarne gamere komme igang for få meget få penge, hvis man køber sit udstyr brugt. Omkring 500 kroner lyder et bud. Handler det om nyt udstyr skal man regne med 8000-10.000 kroner. En gamerstol koster nemt andre 1000 kroner.

Assens: Arena Assens' café er i denne weekend overtaget af gamere - det er man, når man spiller computer. Man spiller heller ikke på hold, men i et team, ligesom man signer up til en turnering i stedet for at melde sig til. På to langborde står den ene computer efter den anden cirka 12 på hver langside - 50 i alt - foran dem sidder drenge og mænd mellem 10 år og 40+. Ørebøfferne er på plads, øjnene rettet mod skærmen og fingrene hopper hastigt på tastaturet. Spillet er i gang efter lidt knas med netforbindelsen i starten.

Acceptabelt, det var det ikke, da Stefan Fønsskov fra Kerte og Jakob Hildebrandt Nielsen fra Turup, et par ægte first-movers, begyndte at spille for omkring 15 år siden. De er begge 20 år og lærte hinanden at kende i 10. klasse. Indtil da havde i hvert fald Jakob været temmelig alene med sin interesse, og derfor irriterer det ham lidt at se, at det pludselig er blevet in at spille. At tilgangen til computerspil efter hans opfattelse er social, og at det for de fleste handler om at have et flot set-up og et relativt lille udvalg af spil.

- Vi blev mobbet af alle i vores klasse. Min skoletid blev et helvede, fordi jeg kunne lide at spille på computer, siger Jakob Hildebrandt Nielsen, der fik smag for det ved at sidde at kigge sin far over skulderen.

- De fleste spiller de samme fire spil. Vi spiller stort set alt, hvad vi kommer i nærheden af. Jeg kan godt lide noget, der udfordrer min hjerne, så kan det godt være simpelt i grafikken, siger Jakob og finder noget à la fire på stribe frem og et andet spil, der går ud på hurtigst muligt at få slået en lille mand ud ved at opstille forhindringer for ham.