Assens: Weekendens LAN party er Arena Assens' første skridt ind i e-sports verdenen. Et forsøg på at vejre eller vække en interesse for sporten.

- Vi vil gerne skabe en e-sports-klub hernede, så vi gør det for at gøre lidt ved det og se, hvor der er potentiale at arbejde videre på. Det er en lille baby, der skal fødes, siger Jane Jensen, aktivitetsleder i Arena Assens.

Arenaen har tidligere holdt et møde om e-sport, fortæller Jane Jensen, der oplever, det er svært at få folk i tale. Hun har dog fået kontakt til en mand i lokalområdet, der er interesseret i at være med til at starte en klub,fortæller hun.

Målet for Arena Assens er at kunne tilbyde e-sport i en ungdomsafdeling på lige fod med fodbold, håndbold og andre fysiske aktiviteter. Planen er at indrette et lokale med computere til formålet. Men det bliver ikke computerspil det hele. For kost og motion betyder også noget, hvis man vi være en god gamer, har Jane Jensen erfaret. Derfor bliver der også kostundervisning.