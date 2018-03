Nu hvor vinteren endelig er ved at slippe sit tag, er det som om sommerens store sportsbegivenhed, VM i fodbold i Rusland, pludselig er rykket meget nærmere. Også fordi, Danske Spil er begyndt at varme op til løjerne. På outdoor-reklamer over hele øen fortælles det blandt andet, at man kan få odds 200 - altså en gevinst på 20.000 kroner for en indsats på 100 kroner - hvis Nicklas Bendter bliver VM's målkonge. Altså topscorer. Det er da så godt som penge i banken, er det ikke? Der er knapt så stor gevinst at hente, hvis man tror på, at Danmark ender i en kvartfinale - odds 5,50. I en eventuel ottendedelsfinale kan Danmarks modstander i øvrigt let komme til at hedder Messi & Co. fra Argentina. På Sport Fyn glæder vi os under alle omstændigheder allerede til, at det går løs i Putin-land. Foto: Karsten L. Sørensen