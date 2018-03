De gule har reelt matchbold i forhold til at få to point med til slutspillet i søndagens opgør mod bundholdet TM Tønder Håndbold. Til gengæld svinder de fynske chancer for at vinde grundspillet.

Håndbold: GOG kan søndag med sejr hos TM Tønder Håndbold reelt sætte Bjerringbro-Silkeborg (BSV) af i kampen om andenpladsen i grundspillet og dermed i kampen om at få maksimumpoint, to, med til slutspillet.

Fire point foran BSV og bedst i det indbyrdes regnskab skal GOG for at være helt sikker vinde endnu en kamp af de tre, fynboerne har tilbage i grundspillet - efter Tønder. Men onsdag den 21. marts venter altså to stensikre fynske point hjemme mod HC Midtjylland, der på økonomisk glatis er i sportslig opløsning.

Toppen af grundspillet Der spilles 26 kampe i grundspillet.Før GOG's kamp i Tønder ser top-fem således ud:



1. Skjern Håndbold 23 kampe 39 point.



2. GOG 22 kampe 36 point.



3. BSV 22 kampe 32 point.



4. TTH 22 kampe 27 point.



5. Aalborg Håndbold 22 kampe 26 point.



Nummer et og to får to point med til slutspillet - nummer tre og fire får et point med.

Til gengæld er det også en realitet, at GOG sandsynligvis må tage til takke med andenpladsen i grundspillet. Tre point efter topholdet Skjern Håndbold - og med vestjyderne som bedst indbyrdes - har fynboerne brug for at Skjern fejler og taber en af sine resterende kampe i grundspillet for at få chancen for at hugge til. Lørdag vandt vestjyderne 25-24 over KIF Kolding København efter et drama, og det er altså svært at se Skjern sætte noget til i de sidste tre kampe - ude mod Sønderjyske, hjemme mod Tønder og ude mod HC Midtjylland.

Men talen er klar for GOG-cheftræner Nicolej Krickau. Han siger:

- Vi går benhårdt efter at vinde vore resterende kampe i grundspillet, og så må vi se, hvor langt det rækker. Vi er ikke herrer over, hvad Skjern gør, men vi er herrer over, hvad vi selv leverer, og så må vi se, hvor langt det rækker.