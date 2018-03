Ringe: Med udsigt til et overskud i omegnen af 30.000 kroner bliver Ringe Boldklub den helt store vinder af lørdagens bankoshow i Midtfyns Fritidscenter. De seneste 15 år har Lions Club arrangeret bankospillet til fordel for sit velgørenshedsarbejde, men den midtfynske afdeling har nedlagt sig selv og overdraget stafetten til Ringe Boldklub.

Det forhindrede ikke flere af de gamle løver i at gå til hånde i hallen.Bare sådan for at lære boldklubbens frivillige lidt op.

- Sådan et bankospil skal helst afvikles lidt kvikt, så ingen sidder og keder sig. Men til næste år må boldklubben klare sig selv, bemærkede Søren Schmidt fra Lions i en pause.

- Argh, I kommer jo nok alligevel, flere af jer. I kan såmænd ikke holde jer væk, indskød Ole Larsen fra boldklubben.

Han var i mange år talopråber for Lions Club, og det fortsætter han med.

Selv om Ringe Boldklub scorede den store gevinst til sit børne- og ungdomsarbejde, så var der nok at spille om for de knap 400 deltagere. Byens og egnens handlende sponserede gevinster til en samlet værdi af ca. 50.000 kroner, og nogle spillere forlod hallen med favnen fuld, mens enkelte måtte slå sig tåls med at have haft en hyggelig eftermiddag.