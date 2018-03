Nordøstfyn: Kommunens veje og parkeringspladser er i en ringe forfatning, og der ligger en millionregning og venter, hvis de skal føres tilbage til et ordentligt niveau.

På dagsordenen i teknisk udvalg var der for nylig en gennemgang af dels de offentlige p-pladser. Alene for de seks p-pladser, der har et akut behov for at blive renoveret og/eller udvidet, løber regningen op i knap ni millioner kroner.

Slemt ved skolerne På listen over de seks steder, hvor det ser værst ud med p-pladserne, er to skoler.



Langeskov Skole afdeling Pilen: Der er nedslidt asfalt og desuden behov for at ændre på indretningen - primært af sikkerhedshensyn: 340.000 kroner



Nymarken Skole og Børnehus: Nedslidt asfalt, og for få pladser. Desuden er der et problem med, at der kommer tre busser samtidig, men kun er plads til to i buslommen: 1.761.000 kroner.



Kulturhus og Børnehaven Fjordvang: P-pladsen er for lille, så græsarealet er for længst inddraget: 1.300.000 kroner.



Social Afdeling Paletten: Med det nye rehabiliteringscenter m.v. er der blevet behov for flere p-pladser: 2.800.000 kroner.



Langeskov Idrætsforening: Når Langeskov Hallen udvides, forsvinder det meste af den nuværende parkeringsareal, så der er behov for et nyt: 2.400.000 kroner.



Kerteminde Idrætscenter: Meget medtaget asfaltbelægning: 355.000 kroner.

- Det er jo noget af det, vi igen og igen har nedprioriteret, når der skulle spares, fordi vi hellere vil beholde vores ansatte, erkender formand for teknisk udvalg, Jepser Hempler (SF).

- Men nu må vi erkende, at det rammer os lige i nakken. Vi kan konstatere, at det er et dyrt område at forsømme. Et eksempel er et hul i asfalten på p-pladsen ved Kerteminde Hallen. Det ville sidste år have kostet 100.000 kroner at udbedre det, men det gjorde vi ikke, og nu er det blevet så slemt, at regningen kommer til at lyde på 300.000 kroner.

For når det først er blevet skidt, så bliver det kun værre.