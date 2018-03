Debat: Grundvandet skal sikres

Debat: Henover det seneste år har historier om forurening af grundvand fyldt meget i nyhedsmedierne. Senest er det en tidligere maskinstation i Veflinge, der viser sig at være ophav til en truende forurening af grundvandet.

www.fyens.dk/nordfyn/Giftgrund-afsloeret-Gammel-maskinstation-flyder-med-sproejtegifte/artikel/3235794

Men listen med vandværker, der har problemer med grænseværdierne er lang.

Opgaven med at sikre grundvandet er delt mellem kommuner, regioner og vandforsyningsselskaber, hvilket er en uhensigtsmæssig løsning, som den nye sag fra Veflinge kan illustrere. I den aktuelle sag viser det sig, at en tidligere maskinstation har benyttet et område, blandt andet til rengøring af sprøjteredskaber, hvor forurenet vand er løbet direkte ud på jorden. Resultatet er nu, at der er målt miljøfremmede stoffer i en dybde af 13,5 m. Det lokale vandværk har en aktiv indvindingsboring cirka 100 meter derfra, hvor man henter vand i en dybde af 15-16 meter.

Det er helt klart uholdbart. Der skal gøres noget, som kan sikre rent vand fra vandværket for de kommende generationer. Løsninger på dette enorme problem ligger i, at alle kræfter samles om opgaven, og at den politiske vilje fra højeste myndighed, regeringen, sættes i spil. Derfor bør der oprettes partnerskabsaftaler mellem regionale og kommunale myndigheder samt vandværksbestyrelser/vandforsyningsselskaber, som der allerede findes eksempler på.

Det er ganske rigtigt fortidens synder, der er årsagen. Men fortidens synder skyldes manglende viden og mangelfulde regler og lovgivning på området, som ikke bare kan overlades til de kommuner, der er blevet genstand for omfattende forureninger. De 450 millioner kroner, som regionerne årligt kan disponere over til opgaven, rækker kun til lappeløsninger.