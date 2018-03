Middelfart: - Vandværket er blevet renoveret for lige godt to millioner, så det er ikke så lidt endda, siger Skrillinge-Russelbæk Vandværks formand Per Posselt, mens han giver den spritnye rentvandstank et anerkendende klap, for han er godt tilfreds med renoveringen af det vandværk, han har været formand for på 24. år.

I weekenden inviterede det lille vandværk på Assensvej 125 til åbent hus, så værkets godt 400 forbrugere kunne se nærmere på det værk, der for nylig er blevet istandsat, så det også for fremtiden kan levere rent drikkevand.

- Årsagen til renoveringen var, at vi for et års tid siden fandt et forhøjet indhold af e-colibakterier, og der fandt vi ud af, at det skyldes utætheder i vandbassinet i kælderen. Det fik os til at undersøge, hvad der så skulle ske. Først undersøgte vi, om vi kunne blive overtaget af Trefor, som leverer vand til resten af Middelfart, men det ville koste vores forbrugere 20.000 pr. husstand at blive koblet til Trefor, så vi besluttede at lave en langsigtet renoveringsplan og så spørge kommunen om hjælp, og det fik vi heldigvis, forklarer formanden.