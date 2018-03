Otterup: Der kan synes langt fra den dramatiske historie om den fattige, engelske kvinde Mary, der bliver anklaget for mord og ender som slave på Jamaica, hvorfra hun flygter og danner en piratbande til de tre nordfynske børn, der sidder over for mig. De fortæller om, hvor fantastisk de har det med hinanden i Ungdomsscenen under Nordfynsspillene. At de er som én stor familie og slet ikke kan undvære hinanden, når de ikke er sammen om skuespillet.

Bloody Mary Sørøvermusicalen "Bloody Mary" har premiere fredag den 16. marts klokken 19 på Geværfabrikken i Otterup.



Derafter spilles lørdag klokken 13, søndag klokken 14 og tirsdag, onsdag og torsdag klokken 19.



Billetter kan købes på Sørøvermusicalen "Bloody Mary" har premiere fredag den 16. marts klokken 19 på Geværfabrikken i Otterup.Derafter spilles lørdag klokken 13, søndag klokken 14 og tirsdag, onsdag og torsdag klokken 19.Billetter kan købes på www.nordfynsspillene.dk

Og så er der måske alligevel ikke så langt. For stykket "Bloody Mary" er en sørøverkomedie fyldt med "action, kærlighed, humor og lækker musik", som den præsenteres i programmet.

På torsdag den 15. marts er der forpremiere for byens skoler, og fredag klokken 19 er der rigtig premiere i Geværfabrikken.