To nye partier ser ud til at blive klar til valg i Grønland, hvilket vil gøre det sværere at danne regering, siger redaktør. I kulissen står en velkendt joker.

Til april står grønlænderne over for et valg om at stemme for hurtigere selvstændighed eller på mere samarbejde i rigsfællesskabet.

Det er samtidig de to...