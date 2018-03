- Jeg optrådte her for første gang til Morgenrock i 2011, hvor jeg fik et virkelig godt indtryk af stedet. Selv om jeg fik lidt for megen snaps, siger Teitur og ler.

Det er ikke tilfældigt, at han har valgt at spille tre gange Dexter. Det eneste sted på forårsturnéen, hvor han laver et koncert-hattrick.

Han har også optrådt på Posten og kunne formodentlig have fyldt salen der eller på Magasinet. Men valgte bevidst at nedskalere.

- Min intention er også, at jeg skal komme tættere på sangene. Det sker nemmere foran 150 mennesker end foran 500. Når det er sagt, havde jeg ikke regnet med, at de tre koncerter på Dexter ville blive udsolgt så hurtigt. Det er meget bekræftende at vide, at jeg har et publikum, selv om jeg ikke har udgivet et regulært album i fem år, siger Teitur.

Han ved godt, det er satset at servere 10 nye og en håndfuld ældre sange. Men sådan må det være.

- Hvis man er skabende kunstner, må man præsentere den kunst, man har på hjerte lige nu. Sådan synes jeg, præmissen må være. Ellers er det ikke sjovt for mig at være musiker. Men naturligvis spiller jeg også et udvalg af mine mest kendte sange, siger Teitur.

Til aftenens koncert var han især tilfreds med, at de nye sange hang sammen som en enhed. Sådan som det er tænkt på album.

- Albummet er naturligvis tænkt som en helhed, og jeg fornemmede på publikum, at de forstod mine intentioner med sangene, siger Teitur.

Han har spillet over 1000 koncerter i sin karriere. Og konkluderer, at det, der kendetegner en god sang, er, at materialet fungerer, uanset om det spilles med stort orkester, med et lille band eller på flygel som denne aften.

- De bedste sange er dem, der fungerer, uanset om de spilles på et enkelt instrument af en enkelt mand eller af et helt symfoniorkester, siger Teitur.