Kolding Q scorede sejrsmålet til 3-2 i overtiden i den første pokalsemifinale mod Odense Q, der med en hjemmekamp i returmødet på lørdag stadig tror på muligheden for at spille sig i pokalfinalen.

Fodbold: Det var tæt på et drømmeresultat for Odense Q i den første kamp i pokalsemifinalen ude mod Kolding Q. Der stod 2-2, da kampen gik ind i overtiden, men de østjyske favoritter scorede sejrsmålet fem minutter inde i overtiden og vandt 3-2.

Dermed skal Odense Q vinde returkampen hjemme på Marienlystcentrets kunstgræsbane lørdag 17. marts, men de to udebanemål betyder, at Odense Q kan nøjes med at vinde 1-0 eller 2-1 for at gå videre til pokalfinalen.

- Det er ikke urealistisk at vinde 1-0 eller 2-1 efter den indsats, vi leverede i dag. Vi spillede en supergod kamp, og vi var bedst i første halvleg, siger Steen Hansen, assistenttræner for Odense Q.

Kolding kom foran efter 20 minutter ved Signe Boysen, men lige før pausen fik Sandra Jakobsen udlignet.

- Et flot mål af Sandra, der fra kanten af feltet sparker bolden knaldhårdt ind over Stina Lykke, beretter Steen Hansen om målet mod Koldings fynske landsholdsmålmand.

Efter pausen kom Odense Q i modvind i slud og regn, men selv om det våde element piskede spillerne i ansigtet, blev de ved med at spille lige op med hjemmeholdet.

- Vi havde regnen lige imod os, men vi stod rigtigt på banen og spillede bolden godt rundt, siger Steen Hansen.

Kolding kom igen foran med 20 minutter igen på et mål af Rachel Lee Hoekstra, der blev skiftet ind i pausen, men 10 minutter før tid udlignede Laura Petersen efter et godt gennemspillet angreb.

- 2-2 ville have været et fint resultat at komme hjem med, men desværre lavede vi et par småfejl i overtiden med et par misforståelser og en manglende clearing, så Kolding fik plads til at sparke bolden ind til 3-2, siger Steen Hansen.

Det var Rachel Lee Hoekstra, der med sit andet mål i kampen blev matchvinder.

Odense Q slap fra kampen uden skader og ser frem til returmødet på hjemmebane.

- Vi har flere spillere, der kan komme i spil til returkampen. Vi havde spillere som Lærke Bruun og Michelle Sundahl på bænken i dag, siger Steen Hansen.

I lørdagens anden pokalsemifinale vandt Brøndby 2-0 over VSK Aarhus. Der er returkamp lørdag 17. marts.