- De prøvede i flere timer at få bussen fri fra forhaven, men det kunne ikke lade sig gøre, for hjulene var sunket så meget, fordi han havde prøvet at køre frem og tilbage. Så kom der en kranvogn og prøvede at trække den baglæns, men den rykkede sig ikke en centimeter, så det måtte de opgive. Så kom der endnu en kranvogn - en meget større - men da gik jeg altså i seng, fortæller Ali Aoun Ahmad, som måtte give fortabt et godt stykke efter midnat.

- Jeg sad stille og roligt inde i stuen og så fjernsyn, da min datter kom over og sagde: "Far, der holder altså en bus i forhaven". Jeg troede ikke på det, men skyndte mig alligevel hen til vinduet og kunne se en kæmpestor bus med fronten lige ind mod huset. Jeg blev helt chokeret, fortæller Ali Aoun Ahmad.

Han har fået at vide, at de først fik bussen fri mellem klokken 3 og 4. De måtte skille bussen ad ved samlingen for at trække den ud ved hjælp af blandt andet plader.

Ali Aoun Ahmad vågnede derfor op til et ødelagt fortov og en forhave, der tydeligt bar præg af at have været p-plads for en meget tung bus.

- Jeg har talt med Keolis, der har lovet at udbedre skaderne i min forhave, siger Ali Aoun Ahmad, som dagen derpå kan trække på smilebåndet over episoden.

- Som jeg skrev på Facebook: "Hvad byder man uventede gæster?", så de fik selvfølgelig kaffe. Det syntes jeg, de havde fortjent.

Keolis' kontor i Odens bekræfter hændelsen, men henviser til chef Poul Trolle for kommentarer. Ham har det ikke været muligt at få fat på.