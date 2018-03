Drømmer du om at bo sammen med dine venner eller svigerforældre?

Marie C. Degnbol kalder sig for "fødselshjælper for kollektiver og bofællesskaber" og holder foredrag i FOF i Odense om drømmen om og livet i et bofællesskab mandag den 12. marts klokken 19.

Marie C. Degnbol har besøgt og interviewet cirka 25 bofællesskaber og rådgivet mange flere - og hun udgiver her i foråret en bog om økonomi og jura for kollektiver, skriver FOF Odense i en pressemeddelelse.

Arrangementet finder sted i FOFs foredragssal på Vindegade 74 i Odense C. Billetter koster 80 kroner og kan købes på www.fof-ofm.dk